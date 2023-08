Dievenben­de slaat 48 keer toe in dure kledingza­ken en riskeert tot 5 jaar cel: "In notitie­boek­je werd alles nauwkeurig bijgehou­den”

Twee Roemenen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen van 5 jaar voor liefst 48 diefstallen in dure kledingzaken. Costel G. (33) en Mihail L. (44) liepen tegen de lamp in Knokke. Uit een notitieboekje bleek dat ze al voor meer dan 18.000 euro aan kledij hadden doorverkocht.