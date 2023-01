Stoelendans in Houthulstse politiek blijft verder duren: Olivia Masselin wordt donderdag schepen

Ieper Kunstkring Richten brengt met ‘Als we maar ziek zijn!’ een bewerking van moralist Molière: “Fijn om er eens los over te mogen gaan”

Voor haar 75ste jubileumjaar pakt de Ieperse Kunstkring Richten uit met een grote productie onder leiding van Bart Cafmeyer. ‘Als we maar ziek zijn!’ is een bewerking van ‘Le Malade Imaginaire’ van de in de 17de eeuw levende Franse toneelschrijver Molière. “Geen beter medicijn tegen al het chagrijn dan eens goed te lachen, al dan niet op rijm.”

10 januari