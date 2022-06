Schooltrio Klerken scoort door ‘high five’ te geven

Schooltrio doet mee aan het High-Five project van het Kortrijkse bedrijf Aptus. “In september zullen meer dan 12.000 kinderen in Vlaanderen en Nederland ons project gebruiken”, duidt marketingmanager Bart Meese. “Kinderen krijgen een soort armbandje of een fietsenteller. In de schoolbuurt staan modules waar ze die kunnen inscannen en zo punten verzamelen. Met die virtuele munten sparen ze dan voor allerlei tickets. We koppelden er ook superheld Five aan die de kinderen af en toe uitdaagt. De school in Klerken scoorde het best. De jury was vooral onder de indruk van een tiktokfilmpje dat ze maakten omdat iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, eraan deelnamen. Voor zoveel inzet trakteerden we hen graag op een beweegfestival met onze mascotte, een dj en heel wat gezonde snacks.”