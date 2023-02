Sarah zegt het met bloemen in twee nieuwe automaten: “Voor elk moment het juiste cadeau”

Iedereen heeft het wel eens voor: je moet ergens op bezoek, maar bent een cadeau vergeten en alle winkels zijn al dicht. Sarah Decraemer (35) van Pretty at Home in Klerken stelt haar automaten voor, met daarin decoratieve cadeautjes en boeketten.

Sarah is intussen drie jaar het gezicht van Pretty at Home in de Stokstraat 7 in Klerken. Daar verkoopt ze bloemen en cadeautjes voor elke gelegenheid, verhuurt ze feestdecoratie en organiseert ze creatieve workshops. “Ik wilde verder groeien”, schetst de jonge onderneemster.

“Bij Emma’s Foodstore aan de Iepersteenweg 50 in Merkem en in de automatenshop in de IJzerlaan 51 in Diksmuide was er plaats voor een automaat. Ik koos voor lockers waarbij de bloemen schuin gepresenteerd worden, zodat je ze in al hun glorie kan zien. Naast verse boeketjes vind je er ook decoratieve cadeautjes om te geven of jezelf een plezier te doen.”

De prijzen variëren van 15 tot 40 euro. Je blijft uiteraard ook welkom in Pretty at Home zelf en dat op donderdag van 14 tot 18 uur, vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur en zondag van 10 tot 12 uur. Er is ook een webshop.

