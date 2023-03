RONDVRAAG. Houthulst heeft nog maar één publieke laadpaal: “Op het nieuwe marktplein komen er alvast drie”

Expositie rond de koers in galerij Reichmanns met werk van Miguel Soro en Dirk Van Vreckom

Wie van de combinatie kunst en koers houdt, kan in de marge van Gent-Wevelgem een bezoek brengen aan galerij Reichmanns in de Rijselstraat in Ieper. Daar is nog tot 30 april de expositie CYCLE.S te bekijken.