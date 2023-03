Roland (72) geeft voor het eerst dichtbundel uit: “Spaar je liefde niet”

Roland Declerck is al een tijdje op pensioen na een loopbaan in de bankwereld. Schrijven doet hij al zijn hele leven. “Ik herinner me mijn eerste gedichtenreeks nog heel goed”, lacht Roland. Daarvoor moeten we terug naar zijn tijd in het College in Diksmuide. “Ik was zestien jaar en ik beschreef alle klasgenoten met een rijmpje. In die periode kregen we voor het eerst een meisje in de klas. Mijn rijmpje voor haar? ‘Hoe bent u erin geslaagd, na 5 maanden nog altijd maagd.’ Ik eindigde bij de directeur die me verplichtte die pagina uit de bundel te scheuren.” Vandaag, zoveel jaar later ligt zijn eerste officiële dichtbundel er. De aanleiding is de coronaperiode. “Ik verspreidde toen rijmpjes en kreeg daar zoveel positieve reacties op dat ik de smaak van poëzie opnieuw te pakken had. De rode draad is ‘liefde’ voor personen maar ook voor dieren en zelfs objecten.”