Robert Verhoustraete (84), stichter van tafeltennisclub, overleden

Dikkebus KSA Hallebast wil engagement van gemeente­raad: “Voorzie de nodige middelen om actieplan OC Dikkebus uit te voeren”

Zo’n 4 maanden geleden klaagde de jeugdvereniging KSA Hallebast Dikkebus de onveilige en schrijnende toestand van hun heem aan. Omdat er blijkbaar geen schot in de zaak komt, wil de KSA nu een verzoekschrift neerleggen om gehoord te worden in de gemeenteraad. Schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA) kan pas, zoals eerder gezegd, in november communiceren in het dossier, als de meerjarenplanning rond is.

29 oktober