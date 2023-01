RESTOTIP. Familierestaurant De Copains: “Vriendschappelijke ontvangst met goeie brasseriekeuken”

Langemark-Poelkapelle Slapende bewoners gewekt door rookmel­ders nadat zekerings­kast vuur vat

In de Kasteelstraat in Langemark-Poelkapelle brak in de nacht van vrijdag op zaterdag iets voor 3 uur brand uit in de garage van een woning. De rookmelders konden de oudere bewoners op tijd wekken. Een bedlegerige vrouw werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis.

