Zwemverbod op Dikkebus­vij­ver na groei van giftige blauwalgen

Vanaf vandaag is een zwemverbod opgelegd in de recreatievijver van Dikkebusvijver. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een bloei van potentieel toxische blauwalgen vastgesteld. Alle recreatie waarbij je rechtstreeks in contact komt met het water is verboden, varen en kajakken worden sterk afgeraden.