Politie zwiert 105 snelheidsduivels op de bon in Koekelare, Houthulst en Kortemark

Wachten op beter weer voor aanbrengen toplaag fietspad: “Veel vertraging door rooien 88 bomen”

In Sint-Juliaan in Langemark is de eerste laag asfalt op een deel van het fietspad in de Brugseweg aangebracht. Het is de bedoeling om ook de toplaag vlug te voorzien, maar daarvoor is het wachten op beter weer. De werken liepen heel wat vertraging op omdat er 88 lindebomen tegen de vlakte moesten. “Na de wegenwerken zal gezocht worden naar een betere plek om de bomen te compenseren.”