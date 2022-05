Oudste Lourdesgrot van het land viert feest: “Over de mirakels spreken we hier niet”

Roeselare Tijdelijk eenrich­tings­ver­keer in Zuidstraat door weghalen zendmast

In de Zuidstraat, tussen de Iepersestraat en de Paterstraat, zal er van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei eenrichtingsverkeer gelden. Dit centrumuitwaarts. Wie het centrum in wil, zal moeten omrijden via de Iepersestraat en de Sint-Michielsstraat. Deze tijdelijke verkeersingreep is noodzakelijk omdat ze op de werf van het Mandelhof, het vroegere Zuidpand, de grote zendmast op het dak moeten weghalen en verplaatsen.

2 mei