NET OPEN. Bakkerij Tim en Lies volledig vernieuwd: “Speciaal voor onze vijfde verjaardag”

An en Nancy maken kunstwerk Y-line voor Westkaai­park: “We laten ons inspireren door de lokale geschiede­nis van een specifieke plek”

In het nieuwe Westkaaipark in Ieper werd samen met de buurt het kunstwerk Y-line ingehuldigd. Het is een ontwerp van de kunstenaars An Gillis en Nancy Schrijvers. “Het werk doet ons stilstaan bij het oorlogsverleden van de stad, maar daarnaast mogen kinderen erop klauteren en spelen.”