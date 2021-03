Net op dag dat nieuwe cafébazin compromis tekent, rijdt automobilist in gevel van Den Trimard: “Deze tegenslag houdt ons niet tegen”

Roeselare Groenpark speurt naar gemaskerde zingende buren

1 maart De wijk Groenpark is van maart tot en met mei in de ban van The Masked Singing Neighbour, hun versie van het populaire VTM-programma The Masked Singer waarbij het publiek op zoek gaat naar wie de gemaskerde zangers zijn. “In maart gaan we met het wijkcomité op zoek naar deelnemers in de wijk en maken we voor elke gemaskerde deelnemer een toffe videoclip”, licht Thierry Bouckenooghe het initiatief toe. ”Deze clips worden daarna verstuurd naar alle buurtbewoners, waarna het raden kan starten. Op Dag van de Buren wordt The Masked Singing Neighbour ontmaskerd en de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt.”