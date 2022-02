Motorrijder (27) overleden na crash tegen oplegger tijdens ritje met vrienden: “Verloor wellicht evenwicht door windstoot”

Ter plaatse overleden

De 27-jarige motorrijder belandde naast de rijbaan terecht en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde oplegger. Die stond reglementair geparkeerd in de buurt van restaurant Langewade. Dat de twintiger net op die plaats de controle over het stuur verloor, maakt het ongeval des te tragischer. De motorfiets bleef onder de oplegger steken, waarna de man tot in het midden van de baan werd geslingerd. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De hulpdiensten snelden nog massaal ter plaatse en startten de reanimatie. Zonder resultaat, Kenneth overleed ter plaatse. De brandweer plaatste een rode tent over het lichaam in afwachting van de nodige vaststellingen. Pas na enkele uren kon de baan vrijgegeven worden. Omdat er verschillende getuigen waren - waaronder de bestuurders die net waren ingehaald en de vrienden - besloot het parket geen deskundige aan te stellen. Hun verklaringen kwamen namelijk overeen. De vriendin en familie van de jongeman kregen de nodige psychologische ondersteuning, net zoals de vrienden waarmee hij op pad was.