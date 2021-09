Moeder en dochter (22) gered uit brandende woning: “Mama probeerde vergeefs onze huisdieren te redden”

KlerkenIn de Perelaarommegangstraat in Klerken (Houthulst) zijn dinsdagnacht een vrouw en haar dochter (22) uit een brandende woning gered. Beiden werden met rookintoxicatie in het ziekenhuis opgenomen. Ondanks een verwoede reddingspoging bleven drie katten en een konijn in de brand.

Het was iets voor 5 uur toen bewoonster Carine en dochter Yoni (22) wakker werden door een loeiend brandalarm. Toen ze naar beneden gingen kijken, stond de keuken al in lichterlaaie. De hele benedenverdieping had zich gevuld met rook. De bewoners verwittigden de hulpdiensten maar konden niet meer naar ontsnappen en vluchtten opnieuw naar boven.

Gered door buurvrouw en politie

“Mama was zeer bezorgd om de huisdieren. We hebben namelijk vier katten, een konijn en een hond. Ze probeerde de dieren nog te redden en heeft op die manier veel rook ingeademd”, vertelt Carines zoon Gianni Pil (25) uit Staden. Hij werd opgebeld door zijn moeder toen ze door de ambulance naar het ziekenhuis werd gevoerd. “Ze vroeg meteen naar de huisdieren en klonk enorm aangeslagen. Dit heeft een grote indruk op haar en Yoni achtergelaten. Mijn moeder is gedeeltelijk invalide. Toch is ze kunnen ontkomen dankzij de buurvrouw en de politie”, aldus Gianni. Zij hebben namelijk een ladder tegen het raam van de eerste verdieping geplaatst nog voor de brandweer aankwam.

Aangeslagen over huisdieren

Kort daarna startte de brandweer met de bluswerken. De brand was relatief snel onder controle maar bracht veel schade toe aan de benedenverdieping. “De brandweer heeft de hond kunnen redden. Ikzelf heb de vierde kat, die boven in een hoekje verstopt zat, nog gevonden”, zegt Gianni nog. Hij was woensdag samen met vrienden en familie de hele voormiddag in de weer om kledij en spullen te recupereren uit de woning. Zijn moeder en zus kunnen voorlopig bij hem intrekken want de woning in de Perelaarommegangstraat is onbewoonbaar. “Hopelijk gaat de hele afhandeling met de verzekeraar vlot en kan de benedenverdieping snel hersteld worden zodat mama en zus alles achter zich kunnen laten.”

