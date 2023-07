Met Lyo verwelkomt seniorenclub Jong van Hart vijfde generatie kaarters

Kortemark investeert ruim 1 miljoen euro in zijn ontmoe­tings­cen­tra

Ruim 1 miljoen euro ligt klaar voor de Kortemarkse ontmoetingscentra. De grootste hap uit dat budget pompt de gemeente in De Beuk. Die zaal moet toegankelijker worden met een heringerichte foyer. Daarnaast is er ook aandacht voor het ontmoetingscentrum Hemelsdaele in Werken.