Meifoor vindt op vertrouwd Marktplein plaats

“Hoe krijg ik die wijnvlek uit mijn trouwjurk?”: MMI Kortemark biedt nieuwe opleiding textielver­zor­ging aan

Een sausplek op een witte koksvest of een wijnvlek op een galajurk, vaak krijg je die er met eigen wasmiddelen niet uit. Om te voorkomen dat dit textiel in de vuilbak belandt, is er de droogkuis of wasserij. Die sector vindt echter maar moeilijk geschoold personeel, en daarop pikt MMI Kortemark vanaf het nieuwe schooljaar in met de unieke opleiding ‘textielverzorging’.