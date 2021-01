Meer dan helft bewoners De Groene Verte positief, ook 25 medewerkers besmet met coronavirus: “We hebben zelfs vaccinatie moet schrappen”

“Dit is een ramp”, zucht directeur Jurgen Duyck. “De geplande vaccinatie vandaag hebben we noodgedwongen moeten schrappen, omdat het aantal besmettingen maar blijft stijgen. Er zijn al twee afdelingen vol met bewoners die positief hebben getest op Covid-19. Van de 59 bewoners die positief hebben getest, verblijven er vijf in het ziekenhuis. Van de 25 besmette werknemers kunnen er slechts acht aan het werk blijven op de Covid-afdeling. Die personeelsuitval weegt enorm als je weet dat we alles samen 94 mensen in dienst hebben. Gelukkig kunnen collega’s uit andere voorzieningen bijspringen en we kunnen ook rekenen op een aantal thuisverpleegkundigen, maar de druk is enorm.”