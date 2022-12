Man steekt mes in borst van partner tijdens kerstfeestje: 2 jaar cel, de helft met uitstel

D.T uit Houthulst, een moeder van 5 kinderen, en M.W. uit Moorslede hadden al een tijdje een relatie, maar ze woonden niet samen. Blijkbaar waren er regelmatig hevige ruzies tussen de 2 met een triest hoogtepunt op het kerstfeestje op 26 december vorig jaar in de woning van de vrouw in Houthulst. Het kwam daar tot een ruzie met zware gevolgen. “Mijn cliënte wou die man uit haar huis, maar hij weigerde te vertrekken”, zei meester Els Leenknecht, de advocaat van het slachtoffer, op de rechtbank van Ieper. “De dame nam een broodmes om haar eisen kracht bij te zetten, maar ze wou de man echter niet verwonden.” M.W. liet zich niet afschrikken en nam op zijn beurt een mes uit de keuken. “Hij stapte naar de vrouw toe en terwijl hij haar in de ogen keek duwde hij het mes in haar linkerborst. Het gevolg was een wonde van 4,2 cm diep.” Het parket sprak van poging doodslag en het was ook daarvoor dat de man voor de rechter moest verschijnen. “Het oogmerk om te doden was er wel degelijk. Die man zei trouwens tegen de onderzoeksrechter dat hij besefte dat wat hij deed gevaarlijk was”, aldus meester Leenknecht. Op de rechtbank merkte de openbare aanklager op dat uit onderzoek bleek dat er bij de vrouw vitale organen in gevaar waren, wat erop wees dat het wel degelijk om poging doodslag ging.