Man (44) steekt partner (43) in borst met keukenmes tijdens ruzie

Roeselare Zuidpand verdwijnt in voorjaar voor Mandelhof

Het Zuidpand, de vroegere Grand Bazaar, langs de Zuidstraat in Roeselare gaat vanaf het voorjaar tegen de vlakte. Dat is iets later dan ontwikkelaar Skyline Europe, die er met Mandelhof een nieuw woonproject realiseert, gehoopt had.

13:38