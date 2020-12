Man (24) sterft na klap tegen boom tijdens tochtje met vrienden op quad

Langemark Gevonden stoffelijk overschot bij archeolo­gisch WO I-opgraving krijg een naam: “John Lambert uit Canada was slechts 17 toen hij sneuvelde”

2 december De Canadese jongeman John Lambert loog over zijn leeftijd toen hij zich liet inlijven in het leger in augustus 1916. Nog geen jaar later was hij dood, gesneuveld in de modder van de Westhoek. Zo’n 100 jaar later vonden archeologen zijn stoffelijke resten in een WO I-graf in Langemark. “Van alle 43 soldaten die in 2016 bij de aanleg van een gasleiding werden gevonden is John Lambert na kapitein Henry Walker de tweede militair die wordt geïdentificeerd.”