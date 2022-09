Klerkense Bruine Kriekpeer is West-Vlaams laureaat voor boom van het jaar

Klerken is trots op zijn boom van 10 meter hoog, een omtrek van twee meter en een gezegende leeftijd van 102 jaar. Niels Deceuninck en Roger Fortry, twee inwoners van Klerken, hopen dat ‘hun’ boom zal winnen. Ze zijn alvast een stap dichter bij de titel want ze scoorden de eerste plaats in West-Vlaanderen. “Deze boom heeft een lange traditie in ons dorp”, weet Roger. “Vroeger werden ‘oestpertjes’ verkocht aan de kermisbezoekers tijdens de Perelaarommegang. Er is nog steeds een Perelaarommegangstraat die verwijst naar die geschiedenis. Omdat je de peren van die boom niet kan bewaren wordt ze niet gebruikt in de commerciële fruitsector.” Niels Deceuninck hoopt in de toekomst nieuw leven te kunnen blazen in de perenstoeten. Stemmen kan op www.boomvanhetjaar.be.