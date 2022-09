Klerken doet mee aan de World Cleanup Day zaterdag

De milieudienst van Houthulst nodigt iedereen om 9.30 uur uit naar het ontmoetingscentrum Heuvelhuis in de Dorpsstraat 29 in Klerken. Daar worden de deelnemers verdeeld over de deelgemeente. Houthulst doet nog meer voor het milieu. Zo reed de thermocar begin dit jaar door de gemeente om de warmteverliezen van huizen in beeld te brengen. Via deze link kan je een afspraak maken om het resultaat van jouw woning te bespreken. De eerste laatavondopening van het recyclagepark zit erop. De tweede is gepland op 29 september. Breng tussen 17 en 20 uur herbruikbaar materiaal binnen en geniet van een drankje. De gemeente doet ook mee aan de actie ’30 % minder’ in de restafvalzak.