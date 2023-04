Kasteel in Houthulst: eerst jarenlang vandalisme, nu volledig vernield door zware brand

Jobat Belg wil liefst helft van de tijd thuiswer­ken, maar krijgt minder: “Werken op kantoor stimuleert betrokken­heid en creativi­teit”

Belgische werknemers kunnen vandaag gemiddeld anderhalve dag per week van thuis uit werken, maar het liefst zouden ze daar nog een dagje meer van maken. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf Bright Plus. Jobat.be legt samen met Linda Cappelle, General Manager bij Bright Plus, de voor- en nadelen van thuiswerk en die van werken op kantoor in de weegschaal.