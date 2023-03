Kans op zware neerslag en bewolking in Houthulst vanmiddag

In IFFM loopt nog steeds expo met werk van zopas overleden Raoul Servais: “We zijn dankbaar met de kunstenaar-fil­mer te hebben samenge­werkt”

Afgelopen vrijdag overleed in Leffinge filmmaker en kunstenaar Raoul Servais, net op het moment dat er een tentoonstelling van de man loopt in het In Flanders Fields Museum in Ieper. “IFFM betuigt zijn oprecht medeleven aan alle familie en vrienden van Raoul Servais.”