IN BEELD. Provincie geeft Houthulst groen licht om van Markt een park te maken: “Intussen 900.000 euro duurder, maar de gemeentekas kan dat aan”

Dave en Emmanuel verhuizen Brugs restaurant naar landelijk Nieuwkapel­le: “We brengen het groene van de Westhoek op het bord”

Dave Ruysschaert (39) en zijn man Emmanuel Bitu (43) brengen binnenkort hun Brugse restaurant #food onder in de oude jongensschool in Nieuwkapelle bij Diksmuide. Het echtpaar behoudt de naam van het etablissement en weet nu al welk concept het wil. “In Brugge barsten we uit onze voegen, maar het is sowieso een heel bewuste keuze om naar de Westhoek te verhuizen”, zegt Dave.