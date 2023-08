IN BEELD. Eerste Perelaarommegangstoet in kwarteeuw... Daar zijn weergoden mild voor

Mijntelco Waarom geen enkele provider onbeperkte mobiele data aanbiedt (en hoe je toch zo dicht mogelijk in de buurt daarvan komt)

Voor sommigen kan een mobiele databundel niet groot genoeg zijn en is een abonnement met ‘unlimited’ data de beste optie. Alleen: écht ongelimiteerd bleken die formules in de praktijk niet altijd. Daarom is het gebruik van de term intussen ingeperkt. Maar geen paniek: met deze abonnementen brengt je dataverbruik je niet in de problemen. Mijntelco.be overloopt je mogelijkheden.