IN BEELD. Alleen maar ‘suskewiet’ op BK vinkenzetting in Houthulst

Roeselare Krottegem­se tuinconcer­ten gaan last minute indoor

De concerten die op zaterdag 25 juni in verschillende Krottegemse tuinen zouden plaatsvinden, worden door de barre weersvoorspellingen verplaatst naar café Breda Viva La Vie aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “Tuinconcerten vinden we te riskant dus schakelen we naar plan B”, aldus organisator Guido Declercq. Het uurrooster en de line-up blijven wel ongewijzigd. Dat betekent dat je om 14 uur kan genieten van Tristan Driessens & Michalis Kouloumis feat. Miriam Encinas Laffitte, Jonas Winterland om 15.30 uur solo op het podium staat en folkgroep Malahide om 17 uur hun ding doet in café Breda Viva la Vie. De concerten zijn gratis. Meer info op https://www.vivial.be/2022/03/27/tuinconcerten-krottegem.

24 juni