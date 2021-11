Houthulst neemt strenge coronamaatregelen: “Kinderopvang gesloten en geen evenementen deze maand”

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) kondigde de maatregelen aan met een filmpje op de Facebookpagina van de gemeente. “In de gemeentelijke kinderopvang zijn er te veel besmettingen waardoor een sluiting de enige juiste beslissing is”, stelt Hindryckx. “Daarnaast schaffen we het seniorenfeest en het evenement ‘Houthulst soept’ af. Dat is heel jammer maar we willen onze inwoners beschermen. Op ‘Houthulst soept’ verwachtten we toch om en bij de 1000 personen. We zagen dat als het grote bevrijdingsfeest maar het mag niet zijn. Hopelijk kunnen we het volgend voorjaar plannen. Wat de activiteiten betreft die door externen worden georganiseerd is het wachten op de richtlijnen van de overheid. Deze vierde golf van het coronavirus zie ik vooral als een nederlaag. Voorzichtigheid is belangrijk willen we de feestdagen op een normale manier kunnen vieren.”