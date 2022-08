Houthulst maakt van zijn Markt een park maar schrapt nieuwe bibliotheek

De gemeente investeert 2,4 miljoen euro in de opwaardering van de Markt in het centrum van Houthulst. “Er ligt nu wel een groen plein voor het Markthuis maar dat is weinig belevingsvol”, vindt burgmeester Joris Hindryckx (CD&V). “We zullen de ruimte afbakenen met een haag met daarin voldoende toegangen. Nu oogt het wat onveilig omdat het zo open is. Een fontein zorgt voor het speelse element. We hopen dat het een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten. De straat tussen de bushaven en de rotonde met de Stadenstraat breken we uit om het mee te nemen in het parkgebied. Omdat je daar dan niet meer zal kunnen rijden, voeren we na de werken tweerichtingsverkeer in bij het gemeentehuis. Ook de kerk met het kerkhof maakt deel uit van de groene ruimte. We behouden het kerkhof maar wanneer een graf verdwijnt, omdat de concessie niet verlengd wordt, planten we daar groen. We schrappen in totaal 25 parkeerplaatsen maar behouden er toch nog 120. De werken starten begin volgend jaar en duren een jaar. We pakken ook de straten rond de Markt aan.”