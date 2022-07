Houthulst is op zoek naar een boomvandaal: “Al 10-tal bomen ontschorst”

“Al een drietal jaar is een boomvandaal actief op het terrein van de Chiro bij de sporthal”, duidt eerste schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “Die persoon snijdt met een mes de schors van bomen. Al een tiental bomen hebben daardoor ernstige schade. Soms is de halve omtrek van een kastanje gevild. Een paar zijn zelfs al gerooid moeten worden. Gisteren stelden we vast dat het probleem zich uitbreidt. We moeten het nieuwe Beukelspeelpleintje in Houthulst nog officieel openen en ook daar is er al een groot stuk schors uitgesneden. De totale schade schatten we intussen op 6000 euro. Het is ons een raadsel wie de dader zou kunnen zijn. Wie doet nu zoiets?” De gemeente heeft op haar website een pagina geopend waar inwoners tips kunnen achterlaten. Zo hoopt het de dader op het spoor te komen. “We vragen geen schadevergoeding maar willen gewoon dat dit stopt. Voorlopig hebben we nog geen aangifte gedaan bij de politie”, besluit Vandromme. Wie tips heeft, kan die hier achterlaten