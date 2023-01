Houthulst is binnenkort 489 bomen rijker dankzij groene inwoners

Op zaterdag 21 januari kunnen de inwoners hun boom afhalen op de site van de Vrijetijdscampus in de Paardedreef bij het beachvolleybalveld. De 208 inwoners die een kerselaar bestelden zijn dan tussen 10 en 11.30 uur welkom. De andere elf boomsoorten worden tussen 11.30 en 13 uur uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de inwoners hun boom in de tuin planten zodat Houthulst een pak groener wordt. De gemeente ondertekende het lokaal energie- en klimaatpact. Eén van de engagementen daarin is dat er tegen 2030 één boom extra per Vlaming de grond ingaat.