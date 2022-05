Houthulst geeft subsidie aan inwoners die energiefactuur moeilijk kunnen betalen

“De coronacrisis heeft heel wat huishoudens in een financieel onzekere situatie geduwd”, beseft schepen van Sociale Zaken Ann Vansteenkiste (CD&V). “Daarenboven swingen de energieprijzen de pan uit. Daarom springen we in de bres. We geven inwoners met een variabel energiecontract een duwtje in de rug. Die mensen hebben de grootste kans om in energiearmoede te belanden. Als de jaarafrekening van de energiekosten dit jaar meer dan tien procent bedraagt van het gezinsinkomen dan kan je bij het sociaal huis een éénmalige premie aanvragen. Voor alleenstaanden is dat 150 euro met 30 euro extra per kind. Voor huishoudens met twee inkomens ligt de premie op 100 euro en 20 euro extra per kind ten laste.”