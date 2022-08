Houthulst daagt zijn inwoners uit om de restafvalzak op dieet te zetten

Roeselare Eerste tuinwijk van België viert 100e verjaardag met belevings­wan­de­ling, expo en volksfeest

De Bataviawijk is 100 jaar jong en dat wordt gevierd. Na de Eerste Wereldoorlog was Roeselare grotendeels verwoest. Als antwoord op de enorme nood aan betaalbare woningen verrees aan de Mandellaan de allereerste tuinwijk van België. De huidige bewoners zetten op 11 september, Open Monumentendag, hun bijzondere wijk in de schijnwerpers via onder meer een belevingswandeling, een expo en een volksfeest in de stijl van de jaren ’20.

28 augustus