Houthulst benoemt wereldkampioen Gianni Vermeersch tot ereburger

Het kleine Houthulst heeft met Gianni Vermeersch een wereldkampioen in huis. Hij won het eerste WK gravel in Italië. “Wat zijn we trots”, reageert burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “Bij een wielerwedstrijd gaat onze aandacht steeds naar onze inwoners Gianni Vermeersch en Tim Declercq. Ik heb Gianni’s gravelrace gezien en voelde me zenuwachtig toen hij steeds dichter bij de eindmeet reed. Wat een prestatie! Meteen beslisten we om een gratis vat te geven. Er heerste een uitgelaten sfeer en we vierden het samen met zijn supporters en ouders. Ik ken Gianni al jaren en hij is een graag geziene persoon in onze gemeente. We verwachten hem zaterdag terug in België en zullen dan een datum prikken om hem het ereburgerschap te geven. Dat is het minste wat we kunnen doen.”