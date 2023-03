Houthulst bedankt zijn 70 mooimakers met een afvalgrijptang

Wie zich registreert op de website www.mooimakers.be is officieel een ‘mooimaker’. Het is een initiatief van OVAM, Fost Plus en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). In Houthulst registreerden zich bijna 70 inwoners. “Uiteraard zijn er meer mensen die vrijwillig de straten induiken om die afvalvrij te maken maar we kunnen ons enkel baseren op wie is ingeschreven”, zegt milieuschepen Erik Verbeure (CD&V). “Om al die mensen te bedanken voor hun inzet gaven we hen een afvalgrijper. Daarnaast blijven we zoeken naar extra vrijwilligers. Geregistreerde mooimakers krijgen een Houthulstbon voor elke nieuwe, actieve mooimaker. Zo houden we allemaal samen onze gemeente proper.”