Hiermee moet je zondag tijdens het BK vinkenzetting in Houthulst rekening houden

Precies tien jaar na het vorige BK in Houthulst mag de gemeente de wedstrijd opnieuw organiseren. “Toen hadden we ruim duizend deelnemers maar dat zullen er nu veel minder zijn want de vinkensport boet aan populariteit in. Ik verwacht 700 tot 800 mensen”, zegt coördinator Eddy Vermoortele (54). De Iepersteenweg zal tijdens het BK volledig afgesloten zijn voor alle verkeer tussen 6 en 11.30 uur. In de Jonkershovestraat, Vijverstraat en Schoolstraat geldt tussen 10 en 11 uur éénrichtingsverkeer. Je zal van Houthulst niet richting Jonkershove kunnen. Wie van Ieper naar Diksmuide wilt, rijdt via Boezinge en Noordschote. Van Diksmuide geraak je in Ieper via de Beversluisstraat richting Noordschote.