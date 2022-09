Heemkring bundelt geschiedenis van Merkem in 5 boeken: “Er valt zoveel te vertellen over ons dorp”

De boekenreeks is een initiatief van de lokale heemkring die aan het eerste deel twee jaar werkte. Het wordt op 30 september voorgesteld tijdens de opening van een tentoonstelling die eraan is gekoppeld in de kerk van Merkem. “’Merkem in woord en beeld’ is de titel van het eerste luik. Het is de bedoeling om elk volgend jaar met een nieuw deel uit te pakken”, zegt Daniël Pauwels (70), zelf een geboren en getogen Merkemnaar. “De heemkring heeft zo’n uitgebreid archief dat we dat wilden bundelen. Aangevuld met materiaal uit andere archieven is het best een lijvig maar toegankelijk document geworden. We hopen dat jong en oud er veel van zal opsteken. Het gaat over het ontstaan van Merkem, het kasteel en klooster maar ook over Fort Knocke en de eendenkooi. Tijdens onze zoektocht kwamen we zelfs een tand van een mammoet op het spoor die we op de tentoonstelling zullen tonen.” Het boek telt 128 bladzijden en bevat ruim 200 foto’s. Wie het voor 26 september bestelt, betaalt 25 euro. Erna kost het 30 euro. Meer informatie krijg je van Daniël door te mailen naar dpauwels@telenet.be.