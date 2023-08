Aperitief­con­cert voor 50 jaar provincie­do­mein Palingbeek: “We zijn uitge­groeid tot een iconisch begrip in de Westhoek”

Het provinciedomein Palingbeek is een halve eeuw oud en organiseert naar aanleiding daarvan een groot aperitiefconcert op 3 september. Iedereen is welkom, maar inschrijven is nodig. Daarnaast staan er in de loop van het weekend nog tal van andere activiteiten gepland.