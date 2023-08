RESTOTIP. Open Huis in Staden: “Kindvrien­de­lij­ke keuken én zicht op de alpaca’s”

In juli openden Koen Maertens en Alexia Deboutte van vakantiehoeve Open Huis al voor de vierde keer een zomerbar bij vakantiehoeve Open Huis. Je kan er nog steeds gewoon iets gaan drinken, maar nieuw is dat het accent er dit jaar op de keuken ligt. Wij gingen proeven in het pop-uprestaurant van Open Huis.