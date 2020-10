Gemeente is overvolle bussen beu en betaalt dan zelf maar eenmalig extra schoolvervoer: “Hopelijk rinkelt er nu een belletje bij De Lijn”

Houthulst“Hopelijk doet onze actie bij De Lijn een belletje rinkelen.” De gemeente Houthulst heeft deze ochtend eenmalig zelf twee extra bussen naar school ingelegd die straks de kinderen ook terug naar huis brengen. “We krijgen klachten over overvolle bussen. Zoiets kan niet in deze harde coronatijden”, zegt schepen van Mobiliteit Tessa Vandewalle (CD&V).

Klerken, deze morgen om 7.36 uur. De dagelijkse bus van De Lijn stopt om de schoolgaande jeugd richting Diksmuide te vervoeren. Hoewel het een accordeonbus is, zit die propvol. De anderhalve meter afstand kan op zo’n voertuig niet gerespecteerd worden. “En het is elke morgen zo”, reageert Zyta Denys (12), die samen met Jacoba Verbeke (13) en Tiffany Smagghe (12) aan de halte staat.

“Vorige week reed de bus gewoon voorbij en moesten we een uur wachten op de volgende die opnieuw goed vol zat. Daardoor kwamen we te laat op school. Gelukkig kregen we geen strafpunten. Veilig voelen we ons niet. Zeker omdat niet iedereen zijn of haar mondmasker goed draagt. Zelf heb ik geen andere manier om naar school te gaan.”

Quote In grotere steden kunnen er wel meer bussen rijden. Onze kinderen zijn toch evenveel waard? Jeroen Vandromme, jeugdschepen

Schepen Tessa Vandewalle erkent het probleem en wil dat De Lijn extra bussen inlegt. “Dit kan toch niet”, zucht ze. “Zoveel jonge en kwetsbare mensen samen gepropt op één bus. Dit probleem stelt zich op verscheidene plaatsen in de Westhoek. Overal worden de maatregelen verstrengd, waarom dan niet op het openbaar vervoer?” Jeugdschepen Jeroen Vandromme (CD&V) vult aan: “In grotere steden kunnen er wel meer bussen rijden. Onze kinderen zijn toch evenveel waard?”

Volledig scherm Jeugdschepen Jeroen Vandromme en mobiliteitsschepen Tessa Vandewalle bij de bus die ze met de gemeente hebben ingelegd. © GUS

Houthulst protesteert door zelf twee extra bussen te betalen. “Dat is een uitgave van 960 euro. We spraken een private busmaatschappij aan die twee grote bussen inlegde vanmorgen. Ook straks na 16 uur rijdt die nog eens. En alle stoelen op die bussen zaten vol. Op andere dagen moeten al die mensen ook nog eens op de reguliere Lijnbus.”

De gemeente reageert daarmee op klachten die ze van ouders kreeg. Wim Debaillie is zo iemand. “Vorige week regende het klachten, nadat een bus niet eens was gestopt aan een halte terwijl het hard aan het gieten was. Ik ben alles aan het bundelen en zal het pakketje aan De Lijn overhandigen. We hadden trouwens al contact met de vervoersmaatschappij, maar die verzekert ons dat er voldoende bussen rijden.”

Quote Een keer waren leerlingen opgestapt, maar moesten ze opnieuw afstappen, omdat er te veel volk op de bus zat. En de tweede bus is gewoon doorgere­den. Daardoor kwam een veertigtal leerlingen te laat op school Bart Laleman, directeur ‘t Saam

De meeste jongeren nemen het openbare vervoer naar de school ’t Saam in Diksmuide. Directeur Bart Laleman bevestigt dat er problemen zijn geweest. “Vorige week stond er een bus in panne, waardoor de tweede bus te vol zat. Een andere keer waren leerlingen opgestapt, maar moesten ze opnieuw afstappen, omdat er te veel volk op de bus zat. En de tweede bus is gewoon doorgereden. Daardoor kwam een veertigtal leerlingen te laat op school. We hebben De Lijn gecontacteerd die de situatie opvolgt. Met vijf minuten verschil komen twee bussen langs op de lijn 30. We vragen aan de leerlingen om zoveel mogelijk de eerste bus te nemen, zodat de bezettingsgraad gespreid wordt. Aan De Lijn hebben we gevraagd om steeds op beide momenten aan de halte te stoppen. We durven rekenen op een duurzame oplossing. Met De Lijn hebben we een constructieve samenwerking.”

We contacteerden ook De Lijn, maar vonden nog geen gehoor.