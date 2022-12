Finale WK voetbal gaat de mist in door grote stroompanne

Staden Blokken kan in SWOK, voormalig gemeente­huis en WZC De Oever

Stadense studenten die op zoek zijn naar een rustige locatie om al hun leerstof te verwerken kunnen deze winter terecht op drie locaties. In Staden worden de lokalen van de academie in het SWOK ter beschikking gesteld van 23 december tot en met 8 januari. Hier kunnen er maximum 17 studenten terecht. In Westrozebeke kunnen maximaal 8 studenten blokken in het vroegere gemeentehuis. Dit van 24 december tot en met 8 januari en in Oostnieuwkerke kan er gestudeerd worden in de vergaderzaal van WZC De Oever. De capaciteit is maximaal 16 personen en de zaal is toegankelijk van 24 december tot en met 8 januari. De drie bloklocaties openen de deuren telkens van 8 tot 20 uur. Reserveren op voorhand is niet nodig, je eigen drank en versnaperingen voorzien wel.

17 december