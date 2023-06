Enige slagerij van Klerken viert dertigste verjaardag: “Je moet het met hart en ziel doen, anders houd je het niet vol”

Anja Maddelein (50) en Jan Clarebout (51) trakteren dit weekend met champagne, want hun slagerij ’t Vleeskuipje in de Dorpsstraat in Klerken bestaat 30 jaar. “Het is een mooie periode geweest en we willen hier ook onze carrière verder uitbouwen, maar ik maak me wel zorgen over de toekomst”, bekent slager Jan. “Het metier gaat erop achteruit. Als het niet in het hart zit, moet je er niet aan beginnen.”