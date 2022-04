Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Roeselare Affiche RSL Jazz compleet

De affiche van RSL Jazz is compleet. Na twee jaar niet, wordt Roeselare Jazz Festival op zaterdag 21 mei opnieuw georganiseerd. Dit keer strijkt de organisatie van Comité van de Kop, Gent Jazz en De Spil neer op de Traxsite. Eerder losten ze met Blue Lab Beats, Lander & Adriaan, Ottla en ESINAM de eerste namen. Nu vervolledigden ze de line-up met JazzDee, Gijs, Lefto Early Bird, Emy en Ruby Rushton. Tickets via www.roeselarejazzfestival.be of 051/26.57. 00 (De Spil). In voorverkoop betaal je 22 euro, aan de deur 26 euro en kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis de festivalsfeer opsnuiven.

15:42