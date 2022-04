Drie wagens rijp voor de schroothoop na ongeval in Merkem

Ieper/Gent Nieuwe Ieperse kunstgale­rij Reichmanns opent met Gentse kunstenaar: “Mijn werken stralen geluk en zorgeloos­heid uit”

David DeBusseré is de eerste kunstenaar die zijn werk mag tonen in de nieuwe Ieperse galerij Reichmanns. De kunstenaar maakt abstract werk met felle kleuren en vlinders en vogels. “David is een kunstenaar die er echt voor gaat en het is met zo’n mensen dat we willen werken”, zegt Myriam Boudry, de drijvende kracht achter Reichmanns.

11:41