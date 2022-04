Drie gewonden bij zwaar ongeval in Houthulst

Roeselare Jeugd­ateljee Roeselare organi­seert spaghetti­feest

Om het zomerkamp aan een voordelig tarief te kunnen aanbieden, organiseert Jeugdateljee Roeselare op 30 april van 18 en tot 21.30 uur een spaghettifeest in zaal De Kiem in de Sint-Hubrechtsstraat. Een bord pasta kost twaalf euro voor volwassenen en zes euro voor kinderen. Wie een Vrijetijdspas van Roeselare heeft, betaalt acht of vier euro. Er zijn ook steunkaarten te verkrijgen voor drie euro per stuk. Inschrijven kan op 051/20.65.59 of via tine.vansteenkiste@vocopstap.be.

