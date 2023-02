Deze meisjes dingen mee naar het kroontje van Perelaarprinses

Sarah Debaillie, Hannelore Dezwarte, Julie Prinsier en Nele Spinnewyn doen al zeker mee aan de verkiezing van de Perelaarprinses die op 22 april plaatsvindt in het centrum de Vleugels in Klerken. Er kan nog altijd deelgenomen worden aan die competitie. Veel voorwaarden zijn er niet behalve dat de kandidates in Houthulst moeten wonen of er lid zijn van een vereniging. De minimumleeftijd om mee te doen is zestien jaar. “Tijdens een show die om 20 uur start, geven we de stem niet alleen aan de jury maar ook aan het publiek”, zegt Niels Deceuninck die deel uitmaakt van het organiserende Perelaarommegangcomité. “Een kaartje kost amper vijf euro en in ruil kan je genieten van een heuse show aaneengepraat door Andy Vandevivere. De winnares mag samen met haar eredames op 6 augustus plaatsnemen in de grote peer op de praalwagen. Ze vormen zo als het ware de zaadjes in de peer. De stoet wordt trouwens een leuk evenement met niet alleen wagens maar ook muziek en dans. We knopen zo aan met een vroegere traditie. Alles heeft te maken met onze Kriekpeer, die werd dit jaar tot boom van het jaar verkozen.”