Chaos in West-Vlaanderen: Decaluwé trekt verbod voor activiteiten voor -12-jarigen weer in op vraag van minister Dalle

Persbericht

De gouverneur wou met het verbod de verspreiding van de Britse variant in zijn provincie tegengaan. Het verbod hield in dat alle culturele, sport- en jeugdactiviteiten voor -12-jarigen niet langer konden plaatsvinden in de provincie West-Vlaanderen. Eerst werd via een officieel persbericht van de gouverneur gemeld dat alle activiteiten voor -12-jarigen verboden zouden worden. Even later werd dat al aangepast naar enkel een verbod op binnenactiviteiten, maar ook dat verbod wordt nu opnieuw opgeheven. Alles blijft dus voorlopig zoals het was.

De sneltestbus rijdt uit

Na de uitbraak van de Britse variant in Houthulst overlegde de gouverneur vandaag met onder meer infectiologe Erika Vlieghe. Morgen en woensdag passeert alvast een sneltestbus in alle scholen van Houthulst, maar ook in een handvol scholen Diksmuide en in één in Heuvelland en Lo-Reninge. Naast alle basisscholen in Houthulst worden er ook leerlingen getest van ’t Saam Cardijn en Aloysius, de gemeenteschool in Esen en buitengewoon onderwijs Klimop in Diksmuide, in de vrije basisschool Westouter en in de vrije basisschool in Reninge. Daar zitten allemaal leerlingen met een directe link naar de besmettingen in het WZC De Groene Verte in Merkem en het zorgcentrum De Vleugels in Klerken. Kleuters en peuters worden niet getest. In totaal gaat het om 2.300 leerlingen en 500 personeelsleden. De scholen mogen wel nog open blijven.