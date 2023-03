Caroline van West-Vlaams recyclagebedrijf RAFF Plastics is ‘Onderneemster van het jaar’: “Afval verwerken tot nieuwe grondstof is de toekomst”

“Alles wat bij ons binnenkomt, is afval. Dat verwerken we en het vertrekt terug als grondstof”, schetst Caroline die in Londerzeel woont maar haar bedrijf in Houthulst runt met zakenpartner Christoph Dehouck. “We zijn in Houthulst beland omdat we in Vlaams-Brabant geen bedrijfsgrond vonden waar we konden groeien. De voorbije jaren zijn we qua oppervlakte verviervoudigd naar acht hectare en dit jaar plannen we opnieuw een uitbreiding met twintig procent.” Caroline nam RAFF Plastics in 2012 over.