Buurgemeenten houden situatie nauwlettend in de gaten na uitbraak in Houthulst

Diksmuide stelt een lichte stijging van het aantal besmettingen vast, maar het is nog niet duidelijk of het om de Britse variant gaat. "Normaal hebben we wekelijks tussen 25 à 35 besmettingen in onze stad, maar de afgelopen zeven dagen werden er 39 geteld", zegt burgemeester Lies Laridon. "Dat is geen dramatische stijging, maar uit voorzorg hebben we een culturele activiteit voor jongeren afgelast. We zijn ook in overleg met het CLB om een sneltestcentrum op te starten want veel jongeren uit de Houthulstse deelgemeente Merkem gaan naar de middelbare school in Diksmuide.”